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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة
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بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة
٠٦:٤٥:٣٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار قوية على شرق العاصمة المقدسة مكة المكرمة، اليوم، وأظهر مقطع فيديو، هطول الأمطار على شرق مكة.

فرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

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تحد من مدى الرؤية الأفقية 

وأفاد تقرير “الأرصاد” بتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وتشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية.

الحالة الجوية تشمل 5 مناطق هي “عسير والباحة وحائل وتبوك وعسير ومكة المكرمة”.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الحالة الجوية توقعات الأرصاد مكة المكرمة

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