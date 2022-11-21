أمريكا: مليشا الحوثي تواصل الانتهاكات ولا تحترم هُدنة السلام

تواصل – وكالات :

دان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي لم تحترم الهدنة ولم توقف الانتهاكات المتتالية.

وقال خلال لقائه مع رئيس الأركان اليمني الفريق صغير بن عزيز:” استمرت الانتهاكات الحوثية على مدنيي اليمن في الزيادة، ولم تشكل هدنة السلام أي أهمية لديهم، بل سعوا إلى الإطاحة بكل المساعي التي تدعو إلى تمديد الهدنة لوقف إطلاق النار ورفضوا ترك أعمالهم”.

كما أكد على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية وكل الخطوات التي تحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

فيما شدد “بن عزيز” على أن الميليشيا تجدّ في القتال والإرهاب، خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة، لطالما اتبعت ميليشيا الحوثي المشروع الإيراني، واستمدت منه الأسلحة وكذلك الخبرات في إعادة تركيب الأسلحة والمتاجرة بالمخدرات وغيرها.

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