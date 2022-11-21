الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان.. التفاصيل ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٦:٤٦:٠٠ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات – بمدينة الرياض – وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

رئيس فريق تطبيقات PMIS
المسؤوليات
  • مسؤول عن إدارة تطوير وتتبع تنفيذ PMIS.
  • مسؤول عن تصميم الاستراتيجية لأنظمة PMIS.
  • مسؤول عن إدارة جميع أعضاء الفريق لأنظمة PMIS.
  • خبرة كبيرة وواضحة في جمع المتطلبات ، حلول التصميم ، UAT ، تسليم…. الخ. المراحل.
  • إدارة الاتصال مع الأعمال الداخلية والخارجية.
  • رائدة في مراقبة النظام / إعداد التقارير للأداء والأمان والتوافر.
  • أي واجبات أخرى يجب القيام بها بموجب تطبيقات PMIS.
المؤهلات والخبرة
  • يجب أن يتمتع المرشح بخبرة جيدة في تنفيذ وإدارة وقيادة أنظمة إدارة المشروع
  • من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة في تطبيقات PMIS Oracle (السعودية فقط).
  • بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
  • تحدث باللغتين العربية والإنجليزية

رابط التقديم:

– وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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