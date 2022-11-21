وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بعدة مجالات – بمدينة الرياض – وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظائف الشاغرة:
رئيس فريق تطبيقات PMIS
المسؤوليات
- مسؤول عن إدارة تطوير وتتبع تنفيذ PMIS.
- مسؤول عن تصميم الاستراتيجية لأنظمة PMIS.
- مسؤول عن إدارة جميع أعضاء الفريق لأنظمة PMIS.
- خبرة كبيرة وواضحة في جمع المتطلبات ، حلول التصميم ، UAT ، تسليم…. الخ. المراحل.
- إدارة الاتصال مع الأعمال الداخلية والخارجية.
- رائدة في مراقبة النظام / إعداد التقارير للأداء والأمان والتوافر.
- أي واجبات أخرى يجب القيام بها بموجب تطبيقات PMIS.
المؤهلات والخبرة
- يجب أن يتمتع المرشح بخبرة جيدة في تنفيذ وإدارة وقيادة أنظمة إدارة المشروع
- من سنتين إلى خمس سنوات من الخبرة في تطبيقات PMIS Oracle (السعودية فقط).
- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة
- تحدث باللغتين العربية والإنجليزية
رابط التقديم:
– وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:
رابط التقديم (اضغط هنا)
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