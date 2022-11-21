شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في المخواة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في مدينة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع، جريان السيول في المخواة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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