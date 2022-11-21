11 يومًا على دخول فصل الشتاء.. وأمطار على معظم المناطق مع بدء إجازة الطلاب

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن موعد دخول فصل الشتاء رسميًا، مشيرًا إلى أن 11 يومًا تفصلنا عنه، حيث تبدأ المناطق الشمالية باستقبال أولى الموجات الباردة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بدء حالة مطرية متفاوتة الهطول على معظم مناطق المملكة بالتزامن مع بدء إجازة الطلاب.

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كما توقع المركز في تقريره انخفاضا في درجات الحرارة، مصحوبا برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء المناطق الجنوبية والغربية، كما لا يُستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط المملكة.