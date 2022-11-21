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6 أسباب للشعور بـ«الغثيان».. تعرف على طريقة العلاج
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6 أسباب للشعور بـ«الغثيان».. تعرف على طريقة العلاج

6 أسباب للشعور بـ«الغثيان».. تعرف على طريقة العلاج

6 أسباب للشعور بـ«الغثيان».. تعرف على طريقة العلاج
٠٦:٣٣:١٨ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يوضح الأطباء، أن الغثيان هو الشعور بعدم الراحة الذي يحدث قبل القيء مباشرة – يمكن أن يجعل من الصعب العمل وتناول الطعام وكل شيء بينهما.

ولا يؤدي الغثيان دائمًا إلى القيء، ويمكن أن يكون قصير الأجل حادًا أو طويل الأمد مزمنًا، ويمكن أن يحدث أيضًا مع أو بدون أعراض أخرى غير مريحة، مثل الدوخة أو تقلصات المعدة، اعتمادًا على السبب.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة للغثيان وفقا للأطباء كالتالي:

1- أمراض الجهاز الهضمي

يمكن أن تسبب العديد من الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي «بما في ذلك الفم والمريء والمعدة والأمعاء» الغثيان.

2- الألم

من الصداع النصفي إلى الإصابات الجسدية، يمكن للحالات التي تسبب الألم الشديد أن تجعلك تشعر بالغثيان.

3- الالتهابات

تسبب أنواع من العدوى حالة من الغثيان، خاصة تلك الناجمة عن التسمم الغذائي.

4- دوار الحركة

دوار الحركة، بما في ذلك دوار البحر، هو سبب شائع للغثيان.

5- الوجبات الكبيرة

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تناول وجبة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى الغثيان، خاصة إذا كانت تحتوي على الأطعمة الغنية بالتوابل أو عالية الدهون.

6- ضغط عاطفي

يرتبط دماغك وأمعائك ارتباطًا وثيقًا، جسديًا وكيميائيًا. لدرجة أن الاتصال له اسم – محور الدماغ والأمعاء – وهذا هو السبب في أن الإجهاد يسبب الأعراض الجسدية . مثال على ذلك: عندما تشعر بالقلق أو التوتر، فإن جسمك يفرط في إفراز هرمونات معينة. هذه الهرمونات تسبب إطلاق النواقل العصبية، التي تنشط جزء الدماغ المتورط في الغثيان

كيفية التخلص من الغثيان

بشكل عام، الحد من سبب الغثيان أو القضاء عليه سيحل الغثيان نفسه. على سبيل المثال، إذا تسبب دواء معين في الشعور بالغثيان، فقد تجد الراحة بجرعة أو دواء مختلف. بخلاف ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف الشعور بالغثيان في معدتك.

ويعتبر الزنجبيل والنعناع من أشهر العلاجات الطبيعية للغثيان. يمكن تناول الزنجبيل كشاي أو حلوى صلبة. هذا الأخير مفيد بشكل استثنائي أثناء التنقل. يتوفر النعناع أيضًا كشاي، ولكن يمكنك أيضًا استنشاق رائحة التبريد لزيت النعناع.

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