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لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال
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لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال

لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال

لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال
٠٥:٠٢:٢٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

في إشارة واضحة إلى رفضهم القمع الحكومي للاحتجاجات الشعبية المشتعلة منذ أسابيع، امتنع لاعبو منتخب إيران، ترديد النشيد الوطني قبل انطلاق مباراتهم اليوم أمام إنجلترا في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

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الاحتجاجات الشعبية في إيران

وعزت تقارير امتناع اللاعبين الإيرانيين عن ترديد النشيد الوطني إلى رفضهم قمع الاحتجاجات الشعبية التي تزداد وتيرتها يومًا بعد آخر.

وتشهد إيران منذ قرابة شهرين، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

ومع خطوة اللاعبين، علت أصوات الجماهير المشجعة لإيران في الملعب، فيما بدت الدموع ظاهرة على وجوه البعض.

وقبل أربعة أيام من المباراة، أشار قائد المنتخب علي رضا جهانبخش إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه، وأن القرار سيُتّخذ جماعيًا.

وصرج المدير الفني المنتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش الثلاثاء بأن للاعبيه “الحق في التعبير” عن آرائهم لكن مع احترام “روح اللعبة وقوانين فيفا… وفقاً لهذه المبادئ والقيم، لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه”.

الكلمات الدلالية:
احتجاجات شعبية بإيران النشيد الوطني قطر كأس العالم لكرة القدم لاعبو منتخب إيران

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