الدفاعات الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 11 قذيفة

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال يوم واحد، 5 طائرات مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى اعتراض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ.

اعتراض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ

وأوضحت أن الدفاع الجوي اعترض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ في دونيتسك ومقاطعة خاركوف، مع تدمير راجمتي صواريخ في مقاطعة خاركيف استخدمتهما القوات الأوكرانية لقصف مقاطعة بيلغورود الروسية، حسب «سبوتنيك».

تدمير مستودع الأسلحة والمعدات العسكرية

وأكدت أن القوات المسلحة الروسية في منطقة خيرسون، قضت على مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها العبور بالقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مع تدمير مستودع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراماتورسك.

روسيا تقتل 70 جنديًا أوكرانيًا

وأشارت إلى أن قواتها أحبطت الهجوم الأوكراني في اتجاه كوبيانسك، وقتلت ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا في المحور الجنوبي لدونيتسك.

روسيا تطور مركبات مدرعة بمنطقة القطب الشمالي

وأوضح أن روسيا تطور مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي، وأنها ستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الكرملين أن روسيا تريد تحقيق أهدافها في أوكرانيا وستحققها، وأن روسيا مستعدة لإجراء تحقيق دولي في مقتل الأسرى الروس إذا كان هناك أمل في فعاليته، مطالبًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول العالم للضغط على أوكرانيا لوقف استهدافها محطة زابوروجيا.