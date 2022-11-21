الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10930 نقطة
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290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10930 نقطة

290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10930 نقطة

290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10930 نقطة
٠٤:٤٢:٥١ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة اليوم منخفضاً 122.65 نقطة ليقفل عند مستوى 10930.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، والحفر العربية، وسليمان الحبيب، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، والوطنية للتعليم، وسدافكو، والمتحدة للتامين، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و7.29%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والأهلي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والأهلي، ومجموعة تداول، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 19049.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم تقاسمتها 2398 صفقة.

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