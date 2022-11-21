بالصور.. تظاهر المودعين ضد قانون «الكابيتال كونترول» في لبنان

تواصل – وكالات:

بمشاركة وزير المهجرين تظاهر، اليوم، المودعون اللبنانيون أمام البرلمان ضد قانون «الكابيتال كونترول».

وزير الهجرة اللبناني يتضامن مع المتظاهرين

وحسب «سبوتنيك»، فقد شارك في التظاهرة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، المحتجين الغاضبين مؤكدًا أن مشاركته هي تضامنية مع المودعين.

القانون لا يضمن حقوق المودعين

وأوضح الوزير أن أي قانون لا يحافظ ولا يعطي ضمانة للإيداعات سيقف ضده الجميع ، وأن قانون «الكابيتال كونترول» الذي يتم مناقشته اليوم كان يجب إقراره منذ ثلاث سنوات وبالتالي جاء متأخرًا، ولا يضمن حقوق المودعين وهو يعطي صك براءة للمصارف كي لا تعيد الأموال.

المودعون المتظاهرون: القانون لن يمر

وطالب الوزير مع المودعين، الوزراء والنواب أن يتحملوا مسؤولية أي قرار وأن الكتل النيابية تتحمل المسؤولية، مؤكدين أنه لن يمر لا هو ولا خطة التعافي المشؤومة.

يوجد قرار سياسي لإرضاء صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أنه يوجد قرار سياسي لإرضاء صندوق النقد الدولي على حساب المودعين وهو قرار مرفوض، وأنه لا يوجد مصارف متعثرة ووضعها صحي، وأنه في حال أعاد مصرف لبنان الأموال للمصارف سيكون وضعها صحي.

التظاهرة تأتي بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية

وبالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة البحث بمشروع القانون، نفذت جمعية «صرخة المودعين» و«المودعين اللبنانيين» و«تحالف متحدون»، تظاهرة أمام مدخل البرلمان اللبناني في بيروت، وذلك للمطالبة بإسقاط مشروع القانون.

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