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بالصور.. شركة “لوسي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الفاخرة

بالصور.. شركة “لوسي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الفاخرة

بالصور.. شركة “لوسي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الفاخرة
٠٤:٥١:١١ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة “لوسيد” خلال حدث افتراضي، أمس الثلاثاء، النقاب عن السيارة الفاخرة متعددة الأغراض “جرافيتي” Gravity.

وأوضحت الشركة أن مدى قيادة السيارة بالشحنة الواحدة يعد الأفضل في المجال، كما تأتي بخيارات مقاعد مرنة بين 5 و7 ركاب بالغين.

وأضافت أن السيارة ستطرح العام 2024 مع بدء طلبات الحجز خلال العام المقبل.

 

شركة Dodge تزيح النقاب عن نسختها الأحدث

وفي سياق آخر، أزاحت شركة Dodge النقاب عن نسختها الأحدث من سيارة Charger خلال معرض SEMA ، حيث اجتمعت في السيارة الحداثة والقوة التي يحبها عشاق السيارات الأمريكية.

والنسخة الحديثة من السيارة حافظت على تصميمها وشكلها المحبب لدى عشاق مركبات Charger التقليدية، لكنها حصلت على لمسات تمنحها طابعًا عصريًا مثل المرايا الضيقة وخطوط الإضاءة التي تمتد على عرض واجهتها الأمامية والتي تعمل بأحدث تقنيات LED.

وبالنسبة للتصميم الخارجي للمركبة، فقد حصلت على هيكل شديد الانسيابية تميّز بلونه الأحمر الذي يتداخل فيه اللون الأسود بصورة أنيقة جدًا، فضلاً عن تجهيزها بفتحات تهوية جديدة وممتصات صدمات معدّلة.

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