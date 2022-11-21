6 أنواع من الفواكه الشتوية تُقوّي المناعة وتُحسّن الذاكرة

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كشف موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، عن 6 أنواع من الفواكه الشتوية التي يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في تقوية المناعة وتحسين الذاكرة.

1 – التوت البري

يوفر التوت البري أيضًا فيتامين سي. حيث يقلل التوت الأحمر الحلو من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي وخفض مستويات الكوليسترول. كما يمكنك رش التوت البري في سلطاتك.

2 – البرتقال

البرتقال؛ هذه الفاكهة الشتوية غنية بفيتامين سي والكالسيوم. حيث يساعد تناول البرتقال يوميًا بشكل كبير في تقوية جهاز المناعة. وبصرف النظر عن هذا، فإنه يمنع تلف الجلد ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. كما يساعد البرتقال أيضًا بخفض مستويات الكوليسترول في الدم، ما يوفر الحماية من الأمراض الأخرى.

3 – كاسترد التفاح

هذه فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي الشتوي. إلى جانب احتوائها على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. اضافة الى ذلك تحتوي الفاكهة أيضًا على فيتامين ب 6. علما ان الخصائص المضادة للأكسدة لتفاح الكاسترد تجعله أكثر فائدة.

4 – الجوافة

تحتوي هذه الفاكهة الشتوية المليئة بفيتامين سي على مضادات الأكسدة التي تحارب نشاط الجذور الحرة الخطير في الجسم. كما تحتوي أيضًا على ألياف بنسبة جيدة. وهذا يجعلها فاكهة ممتازة لتحسين عملية الهضم.

5 – الرمان

آلام المفاصل في موسم النسمات الباردة شائعة جدًا لدى الصغار والكبار على حدٍ سواء. يمكن أن يكون الموسم صعبًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل. كما يمكن أن يساعد تناول الرمان ذلك لأنه يحتوي على فيتامين ك الذي يقوي العظام، وهذه الفاكهة الحمراء هي أيضًا مصدر ممتاز للألياف وفيتامين سي. وبالتالي، الوقاية من الأمراض الأخرى أيضًا.

6 – الكيوي

هذه الفاكهة الخضراء المنعشة هي مصدر غني بفيتامين سي. وبصرف النظر عن تقوية جهاز المناعة، فهذه الفاكهة الخضراء اللينة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم ومنع تخثر الدم وتحسين الرؤية. كما تساعد خصائصه المضادة للأكسدة في القضاء على الجذور الحرة داخل الجسم.

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