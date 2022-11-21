بالفيديو.. تأهل 4 شركات لمزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تأهل 4 متقدمين للمشاركة في مزاد النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) المزمع عقده في 30 نوفمبر 2022.

ويهدف إلى تحفيز نشر الشبكات غير الأرضية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي بالمملكة، والتأكيد على ريادة المملكة في تمكين هذه التقنيات.

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الشركات الأربع المتأهلة

والمتأهلون الأربعة هم:

شركة الاتصالات السعودية (STC)، شركة (Echostar)، شركة (Omnispace)، شركة سلام (Salam) بالتعاون مع شركة (Iridium) وشركة (AST Space Mobile) وشركة (Airbus).

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خدمات الشبكات غير الأرضية

وأوضحت الهيئة، أن المتأهلين للمشاركة في المزاد سيتمكنون من المزايدة للحصول على ترددات بمجموع عرض نطاق (302x) ميجاهرتز في النطاق 2100 ميجاهرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية.

فيما ستسهم الترددات المطروحة بالمزاد في تبنّي تقنيات الجيل الحديث من الشبكات غير الأرضية كالاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، والإنترنت على الطائرات A2G))، وكذلك إنترنت الأشياء عبر الأقمار الصناعية (Sat-IoT)، بالإضافة إلى شبكات الأقمار الصناعية المكملة للجيل الخامس (5G CGC) .