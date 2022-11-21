قرار روسي عاجل بزيادة الضرائب على قطاعات النفط والغاز

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونًا بشأن زيادة الضرائب على قطاع الغاز والنفط في الفترة 2023/ 2025.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن بوتين يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم 23 نوفمبر في يريفان.

روسيا تطور مركبات مدرعة بمنطقة القطب الشمالي

وأوضح أن روسيا تطور مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي، وأنها ستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات «سو-30 إم2» و«ياك-130»، وأشارت الشركة إلى أن القوات الجوية ستتسلم دفعة أخرى من المقاتلتين قبل نهاية العام الجاري.

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وقال المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، إنه جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الكرملين أن روسيا تريد تحقيق أهدافها في أوكرانيا وستحققها، وأن روسيا مستعدة لإجراء تحقيق دولي في مقتل الأسرى الروس إذا كان هناك أمل في فعاليته، مطالبًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول العالم للضغط على أوكرانيا لوقف استهدافها محطة زابوروجيا.