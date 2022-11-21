الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لاعبو إيران يرفضون أداء النشيد الوطني في أولى مبارياتهم بالمونديال
الدفاعات الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية وتعترض 11 قذيفة
بالصور.. تظاهر المودعين ضد قانون «الكابيتال كونترول» في لبنان
«الدفاع» تُطلق مشروع «تميّز» لتطوير خدماتها التقنية والرقمية
بالصور.. شركة “لوسي” تزيح الستار عن أحدث سياراتها الفاخرة
290 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 10930 نقطة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قرار روسي عاجل بزيادة الضرائب على قطاعات النفط والغاز

قرار روسي عاجل بزيادة الضرائب على قطاعات النفط والغاز

قرار روسي عاجل بزيادة الضرائب على قطاعات النفط والغاز
٠٤:١٧:٥٥ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قانونًا بشأن زيادة الضرائب على قطاع الغاز والنفط في الفترة  2023/ 2025.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن بوتين يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم 23 نوفمبر في يريفان.

روسيا تطور مركبات مدرعة بمنطقة القطب الشمالي

وأوضح أن روسيا تطور مركبات مدرعة لتجهيز الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة القطب الشمالي، وأنها ستشمل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، أن القوات الجوية الروسية تسلمت دفعة جديدة من مقاتلات «سو-30 إم2» و«ياك-130»، وأشارت الشركة إلى أن القوات الجوية ستتسلم دفعة أخرى من المقاتلتين قبل نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

أوكرانيا: روسيا استخدمت 4700 صاروخ منذ بداية الحرب وأحرقت مئات المدن

وقال المدير العام للشركة المتحدة لصناعة الطائرات، إنه جاري تصنيع دفعة أخرى من الطائرات وسيتم تسليمها قبل نهاية العام.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه الكرملين أن روسيا تريد تحقيق أهدافها في أوكرانيا وستحققها، وأن روسيا مستعدة لإجراء تحقيق دولي في مقتل الأسرى الروس إذا كان هناك أمل في فعاليته، مطالبًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول العالم للضغط على أوكرانيا لوقف استهدافها محطة زابوروجيا.

 

الكلمات الدلالية:
الكرملن روسيا زيادة الضرائب فلاديمير بوتين قطاعات النفط والغاز

مواد ذات صلة

المزيد
تقارير: الشرطة الأمريكية تقتل 800 بالرصاص في أقل من سنة

تقارير: الشرطة الأمريكية تقتل 800 بالرصاص في أقل من سنة

١٢:٥٩ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
الأولى بالشرق الأوسط.. “المياه”: أطلقنا منصة الكوكب الذكي لحلول الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الأولى بالشرق الأوسط.. “المياه”: أطلقنا منصة الكوكب الذكي لحلول الذكاء الاصطناعي (فيديو)

٠٣:١٣ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٢
شرطة الرياض تضبط شاباً يسرق السيارات بعد تهديد أصحابها بالقوة

شرطة الرياض تضبط شاباً يسرق السيارات بعد تهديد أصحابها بالقوة

٠٣:٠٤ م، الأحد، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٤
خدم 18 ألف حاج.. القنصل الفرنسي يثني على جهود المملكة بالمشاعر

خدم 18 ألف حاج.. القنصل الفرنسي يثني على جهود المملكة بالمشاعر

٠٨:٠٧ ص، الأربعاء، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *