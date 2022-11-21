تقويم التعليم تُوقّع مع 70 شركة تعليمية للاعتماد المدرسي لمدارسها

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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” خلال العام 2021 – 2022م، اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي مع (70) شركة تعليمية في جميع مناطق المملكة بهدف الإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي، ولتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.

ويتأكد الاعتماد المدرسي باستيفاء المدرسة معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر واعتباره نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.

وبلغ عدد الشركات التعليمية التي تم التوقيع معها:

1- في منطقة الرياض (21) شركة.

2- (22) شركة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

3- (11) شركة تعليمية في المنطقة الشرقية.

4- (7) شركات تعليمية في مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

أما مناطق عسير وجازان ونجران والباحة؛ فقد بلغ عدد الشركات (9) شركات تعليمية، حيث تضم تلك الشركات التعليمية (1035) مجمعاً وفرعاً تعليمياً يدرس بها (215.258) طالباً وطالبة يمثلون 24% من مجموع الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بالمملكة.

5 لقاءات تعريفية

وعقد مركز “تميز​” – خلال الفترة الماضية – 5 لقاءات تعريفية اختتمت مؤخرًا، شملت جميع مناطق المملكة، كان الهدف منها نشر ثقافة الاعتماد المدرسي، الذي يهدف إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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