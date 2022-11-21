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بينهم ملاكم عالمي.. مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني في كردستان
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بينهم ملاكم عالمي.. مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني في كردستان

بينهم ملاكم عالمي.. مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني في كردستان

بينهم ملاكم عالمي.. مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني في كردستان
٠٣:٤٩:١٣ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان اليوم، عن مقتل 13 محتجًا برصاص الأمن الإيراني بمدن عدة في كردستان إيران.

ووفق «إيران إنترناشيونال»، فقد توفي مهران توانا، الملاكم الإيراني «29 عامًا»، من أهالي مدينة فومن، شمالي البلاد، بعد إصابته برصاص القوات القمعية خلال احتجاجات الأيام الماضية في مدينة «صومعه سرا»، حيث أفادت مصادر محلية بأن رصاصة أصابت صدر مهران.

النظام الإيراني يرتكب مجزرة في جوانرود

وأظهرت مقاطع فيديو الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المتظاهرين العزل في مدينة جوانرود، غربي إيران، وسط تأكيدات تقارير ميدانية عن قتلى ومصابين كثر في المدينة.

إضراب عشرات النساء اللواتي تعرضن للاعتقال

فيما رفضت أكثر من 50 امرأة اعتقلن خلال الانتفاضة الثورية ضد النظام الإيراني، والمحتجزات في الحجر الصحي في سجن قرتشك ورامين، رفضن تناول طعام السجن منذ يوم الجمعة 18 نوفمبر الحالي، وذلك احتجاجًا على استمرار القمع والاعتقال الجماعي للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ 419 بينهم 60 طفلًا

فيما أكدت المنظمة المتخصصة في حقوق الإنسان، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى 419 بينهم 60 طفلًا.

إجبار النظام الإيراني على إنهاء قتل الأطفال

يأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين الإيرانيين، في رسالة إلى السلطات الدولية إجبار النظام الإيراني على إنهاء قتل الأطفال.

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«منظمة حقوقية»: ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 419 بينهم 60 طفلًا

 

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الملاكم مهران توانا جرائم إيران جوانرود كردستان

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