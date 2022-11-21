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ضربة جديدة لـ”المثليين”.. الفيفا تمنع قادة 7 منتخبات أوروبية من دعمهم
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ضربة جديدة لـ”المثليين”.. الفيفا تمنع قادة 7 منتخبات أوروبية من دعمهم

ضربة جديدة لـ”المثليين”.. الفيفا تمنع قادة 7 منتخبات أوروبية من دعمهم

ضربة جديدة لـ”المثليين”.. الفيفا تمنع قادة 7 منتخبات أوروبية من دعمهم
٠٣:٣٩:٢٢ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022 عدولها عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات.

وقالت منتخبات «إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا، وسويسرا» في البيان، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان واضحًا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادة المنتخبات شارات داعمة للمثليين في الملعب، وفقًا لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

تفاديًا للعقوبات الرياضية

وأضافت في البيان: «لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية؛ لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء الشارات في مباريات كأس العالم».

يأتي هذا الإعلان قبل انطلاق مباراة إنجلترا مع إيران على استاد خليفة في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر.

وكان مرتقبًا أن يرتدي قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين شارة عليها شعار “حب واحد” لدعم المثليين، في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات عدة بزعم انتهاكها لحقوق الإنسان والعمال المهاجرين والمثليين على مدى الأعوام الماضية.

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الكلمات الدلالية:
شارة دعم المثليين قطر منتخبات أوروبية مونديال مونديال قطر

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