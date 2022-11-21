الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠٣:٣٠:٢٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مدير المشروع الرئيس.

مدير الدعم الميداني.

مدير عمليات مركز البيانات.

أخصائي تبادل المعلومات.

مدير تخطيط ودعم تكنولوجيا المعلومات.

وظائف أخرى …

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – اضغط هنا

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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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