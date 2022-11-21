بالرياض.. انطلاق فعاليات الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ

تواصل – واس:

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض فعاليات الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2022 الذي يمتد على مدار يومين، تحت شعار نُمكّن الصمود، تعزيزاً للتنمية، تحقيقاً للازدهار.

تبادل الخبرات الوطنية والإقليمية والعالمية

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، أن أهمية الملتقى الذي تنظمه تأتي في مناقشة القضايا والموضوعات والفرص والتحديات القائمة والمستقبلية ذات الصلّة بتعزيز القدرة على الصمود، ودور الحوكمة والسياسات والتشريعات، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية والعالمية، بهدف:

1 – تحقيق التكامل في الجهود الوطنية.

2 – المحافظة على الموارد والمكتسبات.

3 – الإسهام في جهود التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

4 – الارتقاء بالأداء في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد.

وأضافت أن انعقاد الملتقى، جاء في ظل التطور التقني والصناعي والتغيرات الحضرية والبيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما قد يصاحب ذلك من أخطار محتملة بمختلف أنواعها ومسبباتها..

حيث تعمل إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال على خلق فرص جديدة لتحقيق النمو والازدهار من خلال تحول الاسـتثمار فـــي الحد من المخاطر من كونه عبئاً إلى اعتباره جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشـــاملة المسـتدامة.

سلسلة من المحاور والجلسات وورش العمل

وأكدت أن الملتقى يسلط الضوء، -عبر سلسلة من المحاور والجلسات وورش العمل-، على اهتمـام المملكـــة بالحـــد مـــن المخاطر والاستعداد للأزمات، وتعزيز صمود سلاسل الإمداد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي..

وإسهام هذه الجهود في تعزيز التنمية الشـــاملة المسـتدامة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ودور المملكة الفعـــال ومبادراتها في مجال البيئة والتغير المناخي وتقديم الأعمال الإغاثية والإنسانية إقليميًا وعالميًا، مشيرة إلى أن الملتقى يناقش:

1 – أهمية الحوكمة والسياسات الفعالة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال على كافة المسـتويات.

2 – تكامل الأعمال التنظيمية والتشريعية لهذا القطـــاع.

3 – تعزيز كفاءة وكفاية الأطـــر والمنهجيـــات والأدلـــة والمعاييـر ومؤشرات القياس لرفع مستوى النضج في القدرة على الصمود.

4 – مناقشة أهمية تنمية القدرات البشرية وتأهيلها من خلال إدراك وفهم الوضع الراهن، ورسم تصور واضح حول سبل وآلية تعزيز قدرات الكوادر البشـرية وتأهيلها من خلال عمليات التطوير والتدريب الممنهجة، وتنميـة القدرات المعرفيـة والمهارية التخصصية للعاملين في هذا المجال.

5 – رفع مستوى الثقافة بالمخاطر والوعي بالأزمات، وكذلك التجارب والممارسات الرائدة والدروس المستفادة في ظل ما يشهده العالم من تزايد للمخاطر بمختلف أنواعها ومسبباتها، وما قد ينجم عنها مـــن خسائر تمثل تحديًا للتنمية المستدامة بمفهومها الشامل.