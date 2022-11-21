“FDA” تجيز أول دواء يمكنه تأخير ظهور مرض السكري

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وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA” على أول دواء يمكن أن يؤخر ظهور مرض السكري من النوع الأول، وهى حقن Tzield (teplizumab-mzwv) لتأخير ظهور المرحلة 3 من داء السكري من النوع الأول لدى البالغين ومرضى الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق، والذين يعانون حاليًا من داء السكري من المرحلة الثانية من النوع 1.

من جهته، قال جون شاريتس، العضو المنتدب، مدير قسم السكري، واضطرابات الدهون، والسمنة في مركز تقييم الأدوية التابع لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية: “تضيف الموافقة على علاج من الدرجة الأولى خيارًا علاجيًا جديدًا مهمًا لبعض المرضى المعرضين للخطر”، مضيفا: “إن قدرة الدواء على تأخير التشخيص السريري لمرض السكري من النوع الأول قد توفر للمرضى شهورًا إلى سنوات دون أعباء المرض.”

سبب حدوث مرض السكر من النوع الأول

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية “FDA” إن مرض السكر من النوع الأول هو مرض يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الخلايا التي تصنع الأنسولين ويدمرها، يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول من ارتفاع مستوى الجلوكوز الذي يتطلب حقن الأنسولين أو استخدام مضخة الأنسولين” للبقاء على قيد الحياة ويجب عليهم فحص مستويات السكر في الدم بانتظام طوال اليوم.

وأكد موقع “FDA” أنه على الرغم من أنه يمكن أن يظهر في أي عمر، إلا أنه عادةً ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال والشباب، يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الأول إذا كان أحد والديه أو أخيه أو أخته مصابًا بداء السكري من النوع 1، على الرغم من أن معظم مرضى السكري من النوع 1 ليس لديهم تاريخ عائلي.

وأضاف: يرتبط عقار Tzield بخلايا معينة في الجهاز المناعي ويؤخر تطور مرض السكري من النوع الأول في المرحلة الثالثة، قد يعطل تسيلد Tzield الخلايا المناعية التي تهاجم الخلايا المنتجة للأنسولين، مع زيادة نسبة الخلايا التي تساعد في تخفيف الاستجابة المناعية، يُعطى تسيلد بالتسريب الوريدي مرة واحدة يوميًا لمدة 14 يومًا متتالية.

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