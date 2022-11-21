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سوق العمل في دولة أوروبية بحاجة إلى ملايين الوافدين
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سوق العمل في دولة أوروبية بحاجة إلى ملايين الوافدين

سوق العمل في دولة أوروبية بحاجة إلى ملايين الوافدين

سوق العمل في دولة أوروبية بحاجة إلى ملايين الوافدين
٠٣:٢٣:٢٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة للمعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف أن سوق العمل في ألمانيا سيفقد 7 ملايين عامل بحلول 2035 إذا لم تتخذ تدابير مضادة.

وأوضحت الدراسة – التي نُشرت اليوم الاثنين في نورنبرج – أن السبب الرئيس هو أن العديد من الموظفين في ما يسمى بسنوات طفرة المواليد سيتقاعدون قريبًا.

وأشارت إلى أنه يمكن حل المشكلة أو التخفيف منها على الأقل إذا كان من الممكن زيادة معدل التوظيف بين كبار السن والمهاجرين، وجعل الهجرة المستهدفة ممكنة.

ألمانيا ستفقد 7 ملايين عامل

وقال الباحث في المعهد، إنتسو فيبر، والذي شارك في إعداد الدراسة: “بحلول 2035 ستفقد ألمانيا 7 ملايين عامل بسبب التغير الديموجرافي، وهو ما يعادل سُبع سوق العمل، ويمكن وقف الانكماش إذا تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإبقاء كبار السن في العمل، وتعزيز التطور المهني للمرأة، وجذب المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض البطالة وزيادة معدل المواليد”.

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الكلمات الدلالية:
ألمانيا السوق الألماني المعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف سوق العمل في ألمانيا

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