بالفيديو.. دعوة مشجع إنجليزي لأداء الصلاة في المسجد

تواصل – فريق التحرير

فيما اجتذب صوت الأذان، الإعلاميين والمشجعين المتواجدين في قطر لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، استحوذت الشعائر الإسلامية على اهتمام ضيوف الدولة الخليجية، إلى الحد الذي دعاهم للتعرف أكثر على الإسلام.

دعوة المشجع لحضور الصلاة في المسجد

وبرز في هذا الإطار، مقطع فيديو متداول على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مواطن قطري يدعى “حيان” وهو يدعو مشجعًا إنجليزيًا إلى اصطحابه للمسجد لحضور صلاة المغرب، والتعرف على الإسلام.

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وفي بداية الفيديو، يقدم “حيان” نفسه إلى المشجع الذي يعرف نفسه باسم “ريكس”، ويشرح له أن هذا هو أذان الصلاة الخاص بالمسلمين، وأخذ يشرح له معنى “الله أكبر”، الذي يردده المؤذن، بينما يحاول المشجع ترديد عبارة التوحيد وراءه باللغة العربية.

ومضى “حيان”ـ ليدعو “ريكس” إلى الذهاب معه للمسجد القريب لحضور صلاة المغرب، وقد طلبت مشجعة على ما يبدو أنها “صديقة” للمشجع الإنجليزي بدورها الحضور، ووضع غطاء الرأس فوق شعرها.

وظهر “ريكس” داخل المسجد وهو يتوضأ للصلاة مثلما يفعل “حيان”.

صوت الأذان يؤثر في أسماع وقلوب ضيوف المونديال

وعبر العديد من الإعلاميين والمشجعين المتواجدين في قطر عن إعجابهم بصوت الأذان، ومن بينهم الكاتب الرياضي هنري وينتر الذي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، مقطعًا مصورًا من تدريبات المنتخب الإنجليزي بملعب الوكرة في قطر الأربعاء، مع صوت الأذان للصلاة.

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وعلق الكاتب في صحيفة “تايمز” على الفيديو، قائلاً: “تدريب المنتخب الإنجليزي في الدوحة وسط صوت أذان الصلاة”.

وأثار المقطع تفاعلاً، واسعًا بين الآلاف من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل أحد المتابعين عن الهدف من نشر الفيديو، وقال له: “لماذا ذكرت ذلك يا هنري؟ ما الغرض؟ أنا لست مسلمًا ولا يهمني شخصيًا، لكن تغريدتك علِقت في ذهني.. لماذا شعرت بالحاجة إلى ذكر ذلك؟”، ليرد عليه وينتر “لأن أخي إمام، والصوت مؤثر جدًا”.

وقال آخر: “أعلم أنهم ليسوا مسلمين لكن يجب أن يتوقفوا على الأقل أثناء حدوث ذلك. كن محترمًا”، ليرد عليه وينتر: “نقطة مثيرة للاهتمام، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، لا أعرف، فهم يركزون بشكل كبير. يمكنني التحدث عن نفسي فقط وهو من أجمل الأصوات”.

من أجمل الأشياء التي رأيتها

كما أعرب الصحفي البرازيلي كارتر باتيستا عن تأثره بسماع أذان الصلاة، إلى حد اعتبره أنه من أجمل الأشياء التي رآها في الدولة الخليجية.

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وعلق باتيستا على مقطع فيديو يستمع فيه لصوت الأذان، عبر حسابه على موقع “توتير”، قائلاً: “كنت اليوم أمام مسجد عندما سمعت الأذان، وهو الأذان، وهو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويتم إجراؤه عدة مرات في اليوم. لقد كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثيرها”.

ذاكر نايك

في غضون ذلك، تداول إعلاميون ومتابعون عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو للداعية الإسلامي ذاكر نايك، قائلين إنه وجهت له الدعوة للحضور إلى قطر.

وذكرت مصادر أن تواجد نايك -الداعية الإسلامي الشهير- في قطر، مرتبط بتقديمه عددًا من المحاضات الدينية خلال فترة إقامة فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

ويعد ذاكر عبد الكريم نايك هو داعية إسلامي وواعظ هندي ومؤسس ورئيس مؤسسة البحوث الإسلامية، وقد اشتهر بالعديد من المناظرات، والدعوة إلى الإسلام، وانتشرت مناظراته ومحاضراته في العالم العربي، ووسط الغربيين، الذين يناقش علمائهم ومشاهيرهم، سواء المتدينيين بغير الإسلام، أو الذين لا يعترفون بالأديان.