الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لحاملي مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني
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لحاملي مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني

لحاملي مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني

لحاملي مختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني
٠٢:١٧:٥٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عبر موقع للتوظيف الرسمي، عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل في جدة.

لكنها بينت أن التقدم لتلك الوظائف قاصر على المواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مدير المخاطر

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو علوم طيران أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 8 سنوات خبرة ذات صلة.

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كبير أخصائي الحوكمة والإلتزام

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو القانون أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ذات صلة.

مدير استمرارية الأعمال

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية أو علوم طيران أو ما يعادلها.

ما لا يقل عن 8 سنوات خبرة ذات صلة.

طريقة التقديم

– للتقديم على وظائف هيئة الطيران المدني، تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي:

gkalgadi@gaca.gov.sa

لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( من هنا ).

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