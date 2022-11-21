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«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ 61
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«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ 61

«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ 61

«حساب المواطن» يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ 61
٠١:٣٨:٠٩ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

للتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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تحديث البيانات والإفصاح عن جميع مصادر الدخل 

وكان برنامج “حساب المواطن”، دعا المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

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يذكر أن برنامج حساب المواطن موجه للأشخاص الأكثر احتياجًا والأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل ظروف المعيشة، حيث يتم إضافة مبلغ إضافي على حساب المواطن بعد توافر الشروط المحددة، ويصل مبلغ حساب المواطن إلى نحو 720 ريالاً للفرد المستقل.

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