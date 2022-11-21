الأمن الإيراني يُطلق النار على المتظاهرين في مدينة بيرانشهر غرب البلاد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين في مدينة بيرانشهر غرب البلاد.

كما أطلقت القوات الأمنية الإيرانية، النار على المشاركين في مراسم تشييع جنازة عدد من الشباب المتظاهرين الذي قتلوا بنيران الباسيج، غربي إيران.

مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أظهرت مقاطع فيديو من مدينة «جوانرود» غربي إيران مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي تستخدم أسلحة نارية قاتلة لمواجهة متظاهرين لا يملكون للدفاع عن أنفسهم سوى الحجارة.

فيما تظاهر طلاب جامعة البرز للعلوم الطبية، اليوم الاثنين، منددين بقمع السلطات للاحتجاجات الشعبية واستخدام الرصاص القاتل في مواجهة المتظاهرين السلميين.

سقوط أكثر من 10 أشخاص

وأفادت تقارير إعلامية بسقوط أكثر من 10 أشخاص ما بين قتيل وجريح نتيجة إطلاق قوات الأمن النار على أهالي جوانرود، وذلك خلال مراسم تشييع جنازة عرفان كاكائي وبهاء الدين ويسي.

وأضرب طلاب كلية علم النفس في جامعة بهشتي بطهران، تضامنًا مع فاطمة أنصاري، وتوحيد شافي، وياشار بناهي، وبارسا شجاع الدين، وغيرهم من الطلاب المعتقلين.

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ 419 بينهم 60 طفلًا

في الوقت نفسه كشفت منظمة «هنغاو» الكردية لحقوق الإنسان، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع إلى 419 بينهم 60 طفلًا.

مقتل مواطن في قرية شين آباد بمدينة بيرانشهر

وأفادت بمقتل مواطن في قرية شين آباد بمدينة بيرانشهر غربي إيران إثر إطلاق النار من قبل عناصر النظام على المشاركين في مراسم تشييع جثمان الشاب كاروان قادر شكري، أحد ضحايا الانتفاضة الجارية.

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