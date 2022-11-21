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«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا و63 حالة شفاء
٠١:٠٣:٤٨ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 63 حالة، ووفاة حالة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 825176 حالة.

63 حالة تعاف

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 63 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 812454 حالة.

وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9448 حالة وفاة.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 79 حالة، ووفاة حالة واحدة.

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«الصحة»: تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة شفاء

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