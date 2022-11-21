الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على طلبات التعديل الشكلي عبر منصة «أحكام»
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تعرف على طلبات التعديل الشكلي عبر منصة «أحكام»

تعرف على طلبات التعديل الشكلي عبر منصة «أحكام»

تعرف على طلبات التعديل الشكلي عبر منصة «أحكام»
١٢:٣٩:٢٧ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة«أحكام»، أن طلب التعديل الشكلي هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم «أ / 218»، في 25/3/1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها:

1 – إضافة المساحة الإجمالية.

2 – تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة عل ألا يترتب على هذا التعديل، التأثير في المساحة أو الأطوال بالزيادة أو التأثير على المجاورين.

3 – إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.

4 – إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.

6 – تعديل رقم السجل المدني.

7 – تعديل الاسم واللقب.

8 – تعديل خطأ مادي كتابي.

9 – تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.

10 – إضافة أو تعديل: عرض الشارع أو رفع المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الهيئة العامة للعقارات طلبات التعديل الشكلي منصة احكام

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