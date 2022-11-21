هل هناك دعاء مخصوص يقال عند وقوع الزلزال؟

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في أعقاب وقوع الزلازل، يكثر التساؤل بين الناس حول ما إذا كان هناك دعاء يمكن أن يردده المسلم في ذلك الوقت، وهو ما يظهر في انتشار عملية البحث عبر محركات البحث المختلفة، حول ما الذي يستحب فعله، وما إذا كان هناك دعاء نبوي مخصوص لذلك.

فعلى الرغم من أنه يستحب في ذلك الوقت الذكر والاستغفار، وأن يشعر الإنسان بالضعف والعجز أمام قدرة الخالق سبحانه، وأن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى، وإن لم يرد في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاءً بعينه.

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التوبة إلى الله

يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: “الواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه، والضراعة إليه وسؤاله العافية، والإكثار من ذكره واستغفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الكسوف: “فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره” متفق عليه..

ويستحب أيضًا رحمة الفقراء والمساكين والصدقة عليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ارحموا ترحموا” رواه أحمد، “الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء” رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: “من لا يرحم لا يرحم” رواه البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود الزلزلة أن يتصدقوا.

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أسباب العافية والسلامة من كل سوء

ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء, مبادرة ولاة الأمور بالأخذ على أيدي السفهاء, وإلزامهم بالحق، وتحكيم شرع الله فيهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما قال عز وجل : “وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ” التوبة/71 ، وقال عز وجل: “وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ” الحج/40-41، وقال سبحانه: “وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ” الطلاق/2-3. والآيات في هذا المعنى كثيرة”.

زلزال بضرب جزيرة كريت يشعر به المصريون

وسُجلت هزة أرضية عنيفة شعر بها المصريون في ضواحي القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي)

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن زلزالاً قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان صباح اليوم. ولم ترد أنباء عن خسائر.