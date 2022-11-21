«الداخلية»: غرامة ضخمة على من يتداول مقاطع من كاميرات المراقبة

تواصل – فريق التخرير:

أعلنت وزارة الداخلية، أن الكاميرات الأمنية لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد في منازلهم أو المثبتة في المجمعات السكنية الخاصة.

وأضافت أنه “يحظر نقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو نشرها إلا بموافقة الجهة المختصة”.

وأشارت إلى أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف وتخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، ويجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

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خطة زمنية لتنفيذ قرار تركيب كاميرات مراقبة

وكان مجلس الوزراء السعودي في الشهر الماضي، وزارة الداخلية وهيئات أخرى بوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الجهات التي يشملها نظام تركيب كاميرات مراقبة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال 180 يومًا.

وذكرت قناة “الإخبارية”، أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بوضع خطة زمنية لإلزام الجهات التي شملها القرار بتركيب كاميرات مراقبة.

وأشارت إلى أنه يحق لوزارة الداخلية وأمن الدولة “مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخ منها ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن”.

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تركيب الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية

ومن المقرر أن يتم تركيب هذه الكاميرات في جميع الطرق الرئيسية والأسواق التجارية والمستشفيات ومحطات الوقود والدوائر الحكومية والوزارات وغيرها.

وقالت وزارة الداخلية إنه حرصًا على توفير أحدث المواصفات الأمنية للكاميرات التلفزيونية المخصصة لمراقبة الاسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، فقد حددت الوزارة الشروط اللازمة والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية، إضافة إلى المواصفات الفنية التي من الواجب توافرها في هذا النظام.

لمعرفة التفاصيل المطلوبة لأنظمة المراقبة التلفزيونية:

– الشروط الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية (محدث)

– الشروط الأمنية لنظام المراقبة التلفزيونية في الأنشطة التجارية

للاستفسارات والاقتراحات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

cctv@interior.gov.sa