رابط التقديم.. وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

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أعلن المعهد التقني الخدمات البترول عن توفر وظائف شاغرة بمقر المعهد، وذلك وفقًا للشروط للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

– حراس الأمن

* المسؤوليات علي سبيل المثال لا الحصر

– حراسة مداخل ومخارج الشركة من خلال التحقق من هوية موظفي الشركة والمقاولين والزوار ومنع غير المصرح لهم من دخول أي مكان في الشركة والقبض على من يتم العثور عليهم دون سبب مشروع.

– تسهيل أوامر العمل بين مجموعته المناوبة والتأكد من توافر واستعداد جميع المعدات الأمنية في مواقع عمله والحفاظ على التدبير المنزلي الجيد لمكان العمل. وإنشاء تقرير يومي لجميع الأنشطة.

تدقيق تصاريح المركبات واستلام المركبات التي تحمل المواد بما في ذلك العينات والأدوات المستعارة وفحص المواد المحملة والمستندات الرسمية ومنع المركبات غير المصرح لها من دخول الشركة.

– حماية أصول الشركة من التخريب أو التلف أو السرقة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يستخدم معدات أمنية عالية التقنية والتحكم في الوصول.

– الإبلاغ عن أي حالات غير عادية لم يشملها الإجراء الأمني ​​لمشرفه المباشر. في حالة عدم إمكانية ذلك ، يجب أن يتعامل مع الموقف بحكمة وحسن تقدير.

* المؤهلات والخبرة:

1 – دبلوم في مجال ذي صلة.

2 – إجادة لغة إنجليزية جيدة

3 – توفر 5 سنوات من الخبرة.

4 – اتصالات ممتازة ومهارات دبلوماسية.

* التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للمعهد:

– رابط التقديم: (اضغط هـنـا).