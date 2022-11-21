للعناية ببشرة الأطفال الرضع في الشتاء.. يجب الحذر من هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

نصحت الدكتورة كريستيانه بايرل، طبيبة الأمراض الجلدية، بأنه ينبغي العناية ببشرة الرضع في الشتاء بواسطة كريمات عناية تحتوي على نسبة عالية من الدهون، كي لا تفقد البشرة رطوبتها بفعل البرودة.

وقالت إن بشرة الطفل الرضيع حساسة للغاية، لذا ينبغي حمايتها جيدًا من البرودة خلال فصل الشتاء، محذرة من استعمال كريمات تحتوي على نسب عالية من الماء، وفق موقع “العين” الإماراتي.

وأشارت إلى أنه ينبغي الابتعاد عن كريمات العناية، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، نظرًا لأن الماء قد يتجمد في درجات الحرارة المنخفضة، ومن ثم تتعرض بشرة الرضيع للتجمد.

وشددت على أنه من المهم أيضًا أن يحتوي كريم العناية المستخدم على عامل حماية من أشعة الشمس وأن يخلو في الوقت ذاته من المواد الحافظة والمواد العطرية والأصباغ.

نصائح للحصول على بشرة ناضرة

وفي وقت سابق، كشف أطباء الأمراض الجلدية عن عدة نصائح للحصول على بشرة ناضرة بالنسبة للرجال:

1- استخدم منظفًا لطيفًا غير كاشط ولا يحتوي على الكحول.

2- بلل وجهك بالماء الفاتر، واستخدم أطراف أصابعك لوضع المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام منشفة أو إسفنجة شبكية أو أي شيء آخر غير أطراف أصابعك، إلى تهيج بشرتك.

3- قاوم الرغبة في فرك بشرتك بشدة؛ لأن الفرك يهيجها.

4- اشطف البشرة بالماء الفاتر ثم جففها بمنشفة ناعمة.

5- ضع المُرطب إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة.

6- كن لطيفًا عند وضع أي كريم حول عينيك حتى لا تشد هذا الجلد الرقيق بقوة.

7- اغسل وجهك مرة في الصباح ومرة بالليل، وكذلك بعد التعرق الشديد مباشرة، إذ يؤدي بقاء العرق إلى تهيج الجلد.

اقرأ أيضًا:

7 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة للرجال