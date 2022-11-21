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أغرب قصة.. تفاصيل أوفاة كبر تلميذة ابتدائية عن عمر 99 عامًا في كينيا
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أغرب قصة.. تفاصيل أوفاة كبر تلميذة ابتدائية عن عمر 99 عامًا في كينيا

أغرب قصة.. تفاصيل أوفاة كبر تلميذة ابتدائية عن عمر 99 عامًا في كينيا

أغرب قصة.. تفاصيل أوفاة كبر تلميذة ابتدائية عن عمر 99 عامًا في كينيا
١٢:٣٥:٢٩ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توفيت بريسيلا سيتين، وهي أكبر تلميذة بمدرسة ابتدائية في العالم، عن عمر 99 عامًا في كينيا، حيث ثابرت على التعلم وهي في سنواتها التسعين وحصلت على إشادة من منظمة اليونسكو.

من جانبه، قال حفيدها سامي تشيبسيرور إن ”سيتين“ التي كانت معروفة بـ”غوغو بريسيلا”، توفيت الأربعاء داخل منزلها عقب إصابتها بمضاعفات في الصدر.

توقفت عن الذهاب للمدرسة قبل 3 أيام من وفاتها

وأكد أنها كانت بصحة جيدة وتحضر صفوفها كالمعتاد لكنها توقفت عن ارتياد المدرسة قبل ثلاثة أيام من وفاتها بعدما شعرت بألم في الصدر أجبرها على ترك المدرسة”، مضيفاً “نحن فخورون بها”.

وأشارت اليونسكو إلى أن بريسيلا كانت تبلغ 94 عاماً حين أقنعت مدير المدرسة المحلية في قريتها في ريفت فاليه في كينيا بقبول طلبها لإكمال دراستها، مشيدةً بهذه المرأة معتبرةً انها “مثال يُحتذى به داخل مجتمعها وخارجه”.

وفي مقابلة سابقة مع اليونسكو العام الفائت، أكدت بريسيلا أن هدفها من العودة إلى المقاعد الدراسية يتمثل في تشجيع الأمهات الشابات في كينيا على العودة إلى المدرسة بعد إنجاب الأطفال، بدلاً من تركها خوفاً من وصمة العار الاجتماعية.

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