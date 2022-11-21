عاجل ورسميًا.. إدراج الملكية الفكرية في مناهج التعليم

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالشراكة مع وزارة التعليم عن البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية.

أهداف إدراج الملكية الفكرية في مناهج التعليم

وأضافت أن هذا الإدراج يستهدف تطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.

وعبر الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم عن شكره العميق للقيادة الرشيدة –أيدها الله- لما توليه من اهتمام ودعم للملكية الفكرية، ساهم في تحقيق الهيئة السعودية للملكية الفكرية العديد من المنجزات التي تصب في مصلحة المبدعين والمبتكرين، وكذلك دعم المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن، وبناء مجتمع واعٍ ومستقبل مليء بالإبداعات البشرية.

أهم المرتكزات الأساسية لعملية الإدراج

ويرتكز مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية على تضمينها في الكتب المدرسية المتنوعة، مع مراعاة الخصائص العمرية للطالب، ومستوى قدراته واستعداداته، والتوازن بين الأفكار النظرية والممارسة العملية، إضافة إلى التسلسل المنطقي للموضوعات، والتكامل بين المواد الدراسية.

ويتضمن مشروع تعليم الملكية الفكرية تعزيز الأنشطة والمبادرات الداعمة بالشراكة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة التعليم، وذلك من خلال تفعيل عدد من المبادرات الفرعية مثل؛ برامج تدريب المعلمين الذي تم عقده بالتعاون مع مكتب الملكية الفكرية الكوري و برنامج بناء القدرات لمعدي المناهج من مركز تطوير المناهج، بهدف تزويد المعلمين بأحدث طرق تعليم الملكية الفكرية.

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