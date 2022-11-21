20 قتيلاً و 300 جريح جراء الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

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أعلنت السلطات في إندونيسيا، أن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم بينما أصيب 300 في زلزال ضرب منطقتي جاكرتا وجاوة.

عشرات ​القتلى​ والجرحى معظمهم نساء و​أطفال​

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ضرب ​زلزال​ عنيف بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب ​باكستان​، ليل الأربعاء، ما أدى إلى سقوط عشرات ​القتلى​ والجرحى معظمهم من النساء و​الأطفال​.

وقالت ​هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية​ إن شدة ​الزلزال​ بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.

وأوضحت أن الزلزال أضربت أضرارًا كبيرة وأن مقاطعة هرناي هي الأكثر تضررا من الزلزال، وهناك حالة من التأهب لدى ​الجيش الباكستاني​ لإنقاذ الجرحى والمنكوبين من جراء الزلزال.

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والشهر الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 5,9 درجة، جزيرة سومطرة الاندونيسية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة العشرات.

وذكر المعهد الأمريكي للجيولوجيا، أن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا وهو ضحل نسبيًا، حيث سجل على بعد حوالي 40 كيلومترا، من بلدة سيبولجا في مقاطعة سومطرة الشمالية.

فيما أجرت السلطات تقييمًا للأضرار، لكن أعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات تضررت، ما أدى إلى تعطيل الشبكات.

وسجلت نحو خمسين هزة ارتدادية من قبل وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الاندونيسية التي دعت رئيستها دويكوريتا كارناواتي السكان إلى التنبه من احتمال حدوث هزات جديدة واللجوء إلى أماكن آمنة، محذرة من أن الهزات الارتدادية قد تؤدي أيضا إلى انهيارات أرضية.