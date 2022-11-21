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مؤسسة “مسك” تعلن عن تدريب على رأس العمل.. رابط التقديم
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مؤسسة “مسك” تعلن عن تدريب على رأس العمل.. رابط التقديم

مؤسسة “مسك” تعلن عن تدريب على رأس العمل.. رابط التقديم

مؤسسة “مسك” تعلن عن تدريب على رأس العمل.. رابط التقديم
١٢:٣٠:٣١ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بدء التقديم في برنامج الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب.

ويهدف البرنامج إلى تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج

– مسك x الشركة السعودية للصناعات العسكرية للتدريب.

نبذة عن البرنامج

 تقدم مؤسسة مسك، بالتعاون مع الكيان السعودي الرائد في مجال الأمن والدفاع “شركة سامي”، الدفعة الأولى من برنامج تدريب الخريجين.

ويهدف البرنامج إلى تمكين حديثي التخرج السعوديين من خلال برنامج تعليمي مخصص وتدريب على رأس العمل لمساعدتهم في بدء حياتهم المهنية وتطوير معارفهم وقدراتهم في قطاع الدفاع.

تفاصيل التدريب

– المكان (الرياض \ جدة).

– تاريخ بدء البرنامج التدريبي (يناير 2023م).

– مدة التدريب (24 أسبوع).

الفئة المستهدفة:

– حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس.

معايير لتقديم

-المؤهلون للتقدم للبرنامج من كان تاريخ تخرجهم لا يتجاوز سنة عند التقدم على البرنامج. يتم اعتبارهم للبرنامج بناءً على المقاعد المتوفرة وتلبية المعايير التالية:

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-خريجي جامعة محلية أو دولية معتمدة في أحد التخصصات المحددة.

-معدل تراكمي لا يقل عن 3/4 أو ما يعادلها. تعطى الأولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى معدل تراكمي.

 -شهادة اللغة الإنجليزية (الحد الأدنى من درجة IELTS 6.0، TOEFL 60-78 (547))

-اجتياز التقييم والمقابلات من قبل مسك المهارات وسامي.

التخصصات المطلوبة

– الهندسة الصناعية.

– هندسة التصنيع.

– هندسة الإنتاج.

– هندسة التصميم.

– هندسة البرمجيات والأجهزة.

– الهندسة الكهربائية.

– إدارة المشاريع.

– سلسلة التوريد.

– إدارة الأعمال.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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