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القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة
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القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة

القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة

القبض على مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود في بيشة
١١:٥١:٢٤ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية النيبالية لنقله في شاحنة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود، (5) من الجنسية الإثيوبية و (2) من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحث على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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