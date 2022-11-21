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تحركات ضعيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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تحركات ضعيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات ضعيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات ضعيفة للعملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:٠٨:٤٦ م، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الاثنين الموافق 21 من نوفمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 3.86.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.78

ريال قطري 0.97

جنيه إسترليني 4.44

فرنك سويسري 3.93

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البنك المركزي الريال العملات الأجنبية سعر الدولار سعر اليورو

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