انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 185 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، الموافق 21 من نوفمبر 2022، في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 211.17 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 193.58 ريال.

عيار 21 يسجل 184.78 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 184.78 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 158.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 123.19 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 105.59 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6567 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1478 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 211,173 ريالاً.

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