صباح اليوم.. جريان السيول جنوب سلام شرق ضرية في القصيم

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نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت، جرت السيول المتدفقة في كبشة جنوب شرق سلام، شرق ضرية جنوب غرب منطقة القصيم.

أمطار رعدية على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة من البرد تؤثر على بعض من أجزاء المملكة، مشيرًا إلى أن الموجة المتوقعة تؤثر على الرياض والقصيم وشرق المنطقة الغربية وعلى المنطقة الشرقية بشكل أقل.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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