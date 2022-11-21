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أقلها 19 في حائل.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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أقلها 19 في حائل.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أقلها 19 في حائل.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

أقلها 19 في حائل.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١٠:٥١:١٣ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في ينبع، و34 درجة في مكة المكرمة و33 درجة في جدة وجازان، و32 درجة في القنفذة والوجه، و30 درجة في المدينة المنورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 22 درجة والباحة 21 درجة وكانت أقل درجة حرارة مسجلة 19 درجة في حائل وطريف.

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موجة متوقعة من البرد على الرياض والقصيم والغربية

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، موجة من البرد تؤثر على بعض من أجزاء المملكة، مشيرًا إلى أن الموجة المتوقعة تؤثر على الرياض والقصيم وشرق المنطقة الغربية وعلى المنطقة الشرقية بشكل أقل.

الحالة المتوقعة ذروتها غدًا الثلاثاء

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون ذروتها – بمشيئة الله -غدًا الثلاثاء وحتى الخميس، ثم من الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف مع بقاء الأجواء باردة ليلاً وفجرًا.

حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على 5 مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة، تشمل الحالة الجوية، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وأمطار متوسطة إلى خفيفة، وضباب كثيف يعيق الرؤية الأفقية، على 5 مناطق هي «عسير والباحة وحائل وتبوك وعسير ومكة المكرمة».

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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