الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١٠:٥٤:١٨ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقًا للمواعيد والتفاصيل الموضحة أدناه:

المسميات الوظيفية

المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط)

الوصف الوظيفي

-يضمن تحديد أحداث العدوى والتخلص منها في الوقت المناسب ويدعم تحليل بيانات العدوى المعقدة والاتجاهات لتحديد مبادرات التحسين.

-يشرف على تطوير المستشفيات / المكونات ، وتنفيذ وتقييم خطط الوقاية / مكافحة العدوى الخاصة بهم ويساعد في تنسيق البرامج مع المجتمعات الأكبر.

-تسهيل وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحكم الوقاية من العدوى والأمراض المعدية ومكافحتها ، بالتعاون مع جميع المجالات.

-يضمن السياسات والإجراءات الامتثال للمعايير / المتطلبات التنظيمية الحالية.

-يعمل مع المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحديد المناطق المعرضة للخطر سنويًا ويستخدم هذه المعلومات عند وضع أهداف الجودة السنوية للنظام / المستشفى.

-يحدد تكتيكات النظام للوقاية من العدوى / السيطرة عليها ويراقب الأنشطة حول الإجراءات.

-تقديم برنامج مكافحة العدوى المعتمد.

المؤهلات والخبرة

-الخبرة المطلوبة ثلاث سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجلس الإدارة.

-زمالة الأمراض المعدية  للأطفال.

-خبرة لا تقل عن سنتين في برنامج الوقاية من العدوى في مستشفى الرعاية الحادة.

-شهادة دولية أو وطنية في مكافحة العدوى.

رابط التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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