«الصحة» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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أعلنت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقًا للمواعيد والتفاصيل الموضحة أدناه:
المسميات الوظيفية
المدير التنفيذي المعاون للوقاية من العدوى ومكافحتها (الأطباء فقط)
الوصف الوظيفي
-يضمن تحديد أحداث العدوى والتخلص منها في الوقت المناسب ويدعم تحليل بيانات العدوى المعقدة والاتجاهات لتحديد مبادرات التحسين.
-يشرف على تطوير المستشفيات / المكونات ، وتنفيذ وتقييم خطط الوقاية / مكافحة العدوى الخاصة بهم ويساعد في تنسيق البرامج مع المجتمعات الأكبر.
-تسهيل وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات التي تحكم الوقاية من العدوى والأمراض المعدية ومكافحتها ، بالتعاون مع جميع المجالات.
-يضمن السياسات والإجراءات الامتثال للمعايير / المتطلبات التنظيمية الحالية.
-يعمل مع المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية الأولية لتحديد المناطق المعرضة للخطر سنويًا ويستخدم هذه المعلومات عند وضع أهداف الجودة السنوية للنظام / المستشفى.
-يحدد تكتيكات النظام للوقاية من العدوى / السيطرة عليها ويراقب الأنشطة حول الإجراءات.
-تقديم برنامج مكافحة العدوى المعتمد.
المؤهلات والخبرة
-الخبرة المطلوبة ثلاث سنوات من الخبرة ذات الصلة مع مجلس الإدارة.
-زمالة الأمراض المعدية للأطفال.
-خبرة لا تقل عن سنتين في برنامج الوقاية من العدوى في مستشفى الرعاية الحادة.
-شهادة دولية أو وطنية في مكافحة العدوى.
رابط التقديم
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)
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