«التأمينات»: يجب فعل هذا الأمر فورًا عند نقل ملكية السجل التجاري

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أعلن الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري لا تنتقل ملكية المنشأة آليًا في التأمينات.

يلزم نقل ملكية ملف المنشاة عن طريق الحساب

وأوضح على «تويتر»، أنه يلزم نقل ملكية ملف المنشاة عن طريق حساب المنشأة من خلال إدارة الملاك، حيث يمكن للمالك السابق تحديث البيانات وإرفاق المستندات علمًا بأن استبعاد المشتركين السعوديين يتم عبر حساب صاحب العمل الـ «أون لاين».

ضوابط عمل المشترك في أكثر من وظيفة

وفي وقت سابق، قال مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، إن نظام التأمينات الاجتماعية حدد عدة شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزًا متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر، حيث يُشترط لاستحقاق الصرف:

1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الـ«60».

2- أن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.

3- أن تتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن «12» شهرًا متصلة أو «18» شهرًا متقطعة.

4- إذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن «60» متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية «120» شهرًا فأكثر أو «60» شهرًا بإضافة مدة اعتبارية.

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