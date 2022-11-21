تنويه مهم من تقويم التعليم حول اختبار القدرات للطلاب

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قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، إن الحد الأعلى لدخول اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات، 4 فرص فقط.

جاء ذلك في حسابها على تويتر ردًا على سؤال يقول: “أنا خريجة السنة الماضية واختبرت 3 اختبارات السنة الماضية، هل لدي فرصة جديدة لخوض الاختبارات؟”.

وجاء الرد عليها كالتالي: “اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، وتتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط”.

موعد اختبار القدرات

وفي وقت سابق، حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب والطالبات.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين” أن التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي يبدأ للطلاب 8 أغسطس 2022، وللطالبات 10 أغسطس 2022.

وأضافت أن التسجيل المبكر في اختبار القدرات العامة الورقي ينتهي في 29 أكتوبر 2022م.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى أن فترة الاختبار من 16 ديسمبر 2022 حتى 24 ديسمبر 2022م.

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