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توضيح من الجوازات بشأن تأشيرة الخروج النهائي
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توضيح من الجوازات بشأن تأشيرة الخروج النهائي

توضيح من الجوازات بشأن تأشيرة الخروج النهائي

توضيح من الجوازات بشأن تأشيرة الخروج النهائي
١٠:٣٨:٣٣ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “الجوازات السعودية” على تويتر مع سؤال إحدى المستفيدات والتي تساءلت بشأن انتهاء إقامة عاملتها المنزلية.

وقالت المواطنة: السلام عليكم عاملتي المنزلية تنتهي إقامتها بأسبوع قبل سفرها، علمًا بأني سويت لها خروج نهائي هل هناك إشكالية؟

وأضافت الجوازات: وعليكم السلام، صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

وفي وقت سابق، أجاب حساب “الجوازات” على تويتر على سؤال أحد المستفيدين والذي تساءل عن طريقة دخول مولود من خارج المملكة لأب وأم يحملان إقامة سعودية.

وأوضح حساب الجوازات أن مكتب الاستقدام هو من يحدد آلية دخول المولود ويجب الرجوع إليه.

تجديد هوية زوجة المواطن

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الجوازات إمكانية تجديد هوية زوجة المواطن لمدة سنتين عبر منصة أبشر، و4 سنوات بمراجعة الإدارة، مشيرة إلى أن الرسوم 500 ريال للسنة الواحدة. وأشارت إلى أن رسوم تأشيرات السفر الملغاة لا تُسترد.

وأوضحت “الجوازات” أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ينبغي المغادرة خلالها دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، لافتة إلى إلغاء جواز السفر حال التأخر عن استلامه لمدة 90 يومًا، مع عدم استرداد الرسوم.

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