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أوكرانيا: روسيا استخدمت 4700 صاروخ منذ بداية الحرب وأحرقت مئات المدن

أوكرانيا: روسيا استخدمت 4700 صاروخ منذ بداية الحرب وأحرقت مئات المدن

أوكرانيا: روسيا استخدمت 4700 صاروخ منذ بداية الحرب وأحرقت مئات المدن
١٠:٢٧:٣٩ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن روسيا استخدمت 4700 صاروخ منذ بداية الحرب وأحرقت مئات المدن والبلدات.

زيلينسكي: على العالم وقف العدوان الروسي

وأوضح في تصريحات له، أنه على العالم وقف العدوان الروسي لتكون عودة السلام ممكنة، مؤكدًا أن الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية لأوكرانيا.

مساعدات عسكرية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني

وعقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في كييف، أكد زيلينسكي أن بريطانيا تعتزم تقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني تتضمن دفاعات جوية.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية: إن الجلوس إلى طاولة التفاوض يكون بعد وقف القصف وخروج القوات الروسية من دولة ذات سيادة، لافتًا إلى أن السلام ممكن فقط بعد استعادة حدود عام 1991.

روسيا تنقل قواتها من خيرسون إلى دونباس

وأعلن الجيش الأوكراني أنه رصد تحركات 7 سفن روسية معادية في البحر الأسود بينها حاملة صواريخ، مشيرًا إلى أن روسيا تنقل قواتها من خيرسون إلى دونباس وقواتنا تتقدم في محور سفاتوف كريمينا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في «البنتاجون» أن روسيا تحاول استنزاف قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

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فيما جددت وزارة الخارجية الأمريكية مطالبة روسيا لوقف انتهاكاتها في أوكرانيا وتطالبها بسحب قواتها وإنهاء حربها.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الانفجارات التي وقعت، اليوم الأحد، في محيط محطة زابوروجيه النووية، واعتبرها هجوما مباشرًا قد يؤدي إلى حادث نووي له عواقب وخيمة.

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٤٧٠٠ صاروخ أوكرانيا الأزمة الأوكرانية البنية التحتية بريطانيا روسيا كييف

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