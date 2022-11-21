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«الخثلان» يوضح حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مال يملكه صاحبه كاش

«الخثلان» يوضح حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مال يملكه صاحبه كاش

«الخثلان» يوضح حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مال يملكه صاحبه كاش
٠٩:٤٨:٠٧ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مبلغ يملكه صاحبه كاش، هو بالخيار.

الأوراق النقدية اليوم لا تتعين بالتعيين

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن حكم زكاة المال على مبلغ مُدخر في البنك من مبلغ يملكه صاحبه كاش، هو بالخيار، إن شاء الشخص أخرج زكاته من هذا أو من ذاك، لأن الأوراق النقدية اليوم لا تتعين بالتعيين، فهي متساوية في قيمتها وفي قوتها الشرائية.

النقود في هذا العصر لها قوة شرائية واحدة

وأضاف أن النقود في هذا العصر لها قوة شرائية واحدة، يعني مثلًا 500 ريال عند أي شخص هي هي الـ 500 ريال عن آخر، في كل شئ، وعلى الشخص أن يزكي من أي حساب يريد.

جاء ذلك ردًا على سؤال قال فيه صاحبه: «عندي مبلغ ادخرته في المصرف، وحال عليه الحول، وقيمة الزكاة عندي كاش، فهل أزكي من ذات الفلوس التي في البنك أو عادي من المبلغ الموجود عندي».

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الكلمات الدلالية:
الأوراق المالية الخثلان القوة الشرائية زكاة المال

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