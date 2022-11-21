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مع انطلاق الاختبارات.. معلومات تهمك عن أساليب المذاكرة الذكية

مع انطلاق الاختبارات.. معلومات تهمك عن أساليب المذاكرة الذكية

مع انطلاق الاختبارات.. معلومات تهمك عن أساليب المذاكرة الذكية
٠٩:٥٩:٣٢ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول، نصح تجمع القصيم الصحي، بعدة طرق وأساليب جيدة للمذاكرة الذكية.

وقال في إنفوجراف على حسابه بـ”تويتر”، إن هناك 3 أساسيات للمذاكرة الجيدة وهي:

1-إغلاق الهاتف.

2-تناول 3 وجبات.

3-القدر الكافي من النوم.

6 أساليب للمذاكرة الذكية

وأضاف أن هناك 6 أساليب للمذاكرة الذكية وهي:

1-تقسيم المنهج لأجزاء.

2-وضع وقت محدد لكل جزء.

3-تهيئة العقل قبل المذاكرة.

4-البدء بالجزء الأسهل.

5-تحديد الأجزاء المهمة.

6-كافئ نفسك.

وفي وقت سابق، أطلقت لجنة شؤون الأسرة بالجوف عدة نصائح لأولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طرق مساعدة للأبناء في المذاكرة، والتي جاءت كالتالي:

1- تقسيم وقت المذاكرة لتقليل الضغط النفسي.

2- اختيار المكان المناسب.

3- البعد عن المشتتات كالجوال والتلفاز.

4- استخدام الورقة والقلم لتسهيل الحفظ وترتيب الأفكار.

5- التوكل على الله والبعد عن التوتر والقلق.

دور الأسرة في دعم الأبناء أثناء الاختبارات

– تهيئة الجو الأسري المناسب.

– تقديم الأطعمة المناسبة لتنشيط ذاكرة الأطفال.

– التشجيع وتعزيز الثقة.

– البعد عن الضغط العصبي للأبناء.

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