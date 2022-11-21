لليوم الثاني.. الطلاب يواصلون اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول (صور)

تواصل – فريق التحرير:

بكل همة وتفاؤل وطموح نحو النجاح، يواصل الطلاب لليوم الثاني اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول، حيث تعكس الرعاية التي يجدها قطاع التعليم لتقديم خدمات تعليمية مجودة توازي تطلعات ولاة الأمر، بأن يصبح التعليم نموذجَا مميزًا وركيزة للاستثمار والتنمية.

ففي الطائف استقبلت المدارس اليوم طلابها لأداء اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الأول لليوم الثاني وسط استعدادات مكثفة وإجراءات مشددة.

توفير الأجواء والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات في مكة

وفي مكة وقف مدير الإدارة التعليمية، اليوم، ميدانيًا على انطلاقة الاختبارات النهائية للاطمئنان على سيرها من خلال زيارة ثانوية الحسين بن علي، ومدرسة عبدالله بن أنيس المتوسطة، مطلعاً على أعمال اللجان والاستعدادات التي هيأتها المدارس؛ لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات.

«تعليم جدة»: استقبلنا 700 ألف طالب

فيما أعلن مدير عام تعليم جدة د. نايف الزارع، أنه تم استقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة وسط بيئة مناسبة لأداء الاختبارات النهائية بالتعاون مع أولياء الأمور.

تجهيز ألفين وأربعمئة مدرسة بنين وبنات داخل جدة

وأوضح أنه وفقًا لإجراءات استعداد مسبقة، فقد تم تجهيز ألفين وأربعمئة مدرسة بنين وبنات داخل جدة، ورابض وخليص، حيث كان هناك تنسيق واستعداد مسبق من قبل فرق العمل في الإدارة العامة لتعليم جدة.

أكثر من 2000 زيارة إشرافية لمدارس الرياض

وبعد اعتماده أكثر من 2000 زيارة إشرافية لمدارس البنين والبنات ؛ شارك مدير عام تعليم الرياض، الدكتور حسن خرمي، زملاءه المعلمين وقيادات المدارس متابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ ، مع تحفيز عالٍ لأبنائه الطلبة.

كما يواصل طلاب وطالبات مدارس تعليم تبوك اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، وسط بيئة تربوية وتعليمية محفزة للنجاح والتفوق.

مليون ومئتي ألف طالب يؤدون الاختبارات

يأتي هذا في الوقت الذي يؤدي فيه نحو مليون ومئتي ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بتعليم منطقة الرياض، الاختبارات التحريرية المتعلقة بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، في جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث ابتدائي وحتى الثالث ثانوي، وذلك على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ.

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