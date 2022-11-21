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لهذه الأسباب.. احذري تناول أطفالك الشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح
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لهذه الأسباب.. احذري تناول أطفالك الشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح

لهذه الأسباب.. احذري تناول أطفالك الشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح

لهذه الأسباب.. احذري تناول أطفالك الشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح
٠٩:٣٣:٣٠ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر خبراء من تناول الأطفال والكبار للشاي بحليب قبل النوم وفي الصباح على الريق؛ لما له من أضرار كبيرة على المعدة.

وقال الخبراء إنه يجب على الأشخاص الذين يشربون الشاي بالحليب كأول شيء في الصباح أن يضعوا في اعتبارهم أن معدتهم تكون في أعلى درجة حموضة عندما يستيقظون من النوم.

وأضاف الخبراء أنه عندما نشرب الشاي بالحليب على معدة فارغة، يسبب لنا حرقة في المعدة، وزيادة في نسبة الكولسترول في الدم.

أضرار الشاي بحليب قبل النوم

ونصح الأطباء بعدم شرب الشاي قبل النوم أيضًا، وذلك لأن هذا يسبب اضطرابًا في أنشطة الجسم، بحسب موقع “تايمز ناو نيوز” الطبي.

ووفق الأطباء، فإن أفضل موعد لتناول الشاي بالحليب هو قبل النوم بحوالي 8 أو 9 ساعات، ويفضل تناول كوب من الماء الساخن بعسل النحل على الريق لتقوية المناعة، وبعد ذلك يمكنك تناول الشاي بالحليب، بحسب صحيفة “البيان”.

كما حذرت بعض الدراسات من شرب الشاي مع الحليب، لأن دمجهما معًا قد يعيق امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، مثل الحديد والزنك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض سوء التغذية، مثل الأنيميا.

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