الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية
احذر.. ترك سيارتك معطلة لمدة 7 أيام في الشارع يعرضك لهذه العقوبة
قيادة القوات الأمريكية: هجمات إيران العشوائية تعرض استقرار المنطقة للخطر
تصل لخصم 10 درجات.. التعليم تحدد عقوبة التحرش الإلكتروني للطلاب
تنبيه مهم من حساب المواطن حول سحب الدعم بسبب وثيقة العمل الحر
خدمة اليوم.. خطوات إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية

التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية

التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية
٠٩:١٤:٢٤ ص، الإثنين، ٢٧ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية.

وتشتمل الحالات التي يمكن قبولها:

1- الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيًا ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية.

2- الطالب الذي درس وانقطع لمدة ثلاثة أعوام وأكثر.

3- الطالب الذي انتظم بعد انقطاع «مدته ثلاث سنوات أو أكثر» وتجاوز عمره السن النظامي.

4- الطالب الذي فقد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته.

5- الطالب القادم من الخارج ووضع في صف أدنى من صفه مقارنة بعمره، ومعالجة وضع الطالب القادم من دولة أجنبية ولا يتقن اللغة العربية؛ وذلك بدراسة الصف الأول الابتدائي وإعطائه برنامجًا لتقوية ودعم مهارات القراءة والكتابة، وبعد عام أو عامين -حسب مستوى إتقانه- يجرى له اختبار تحديد المستوى بصف يناسب عمره.

ومن بين ضوابط اختبار تحديد المستوى

– يشترط بلوغ السن النظامية للصف المراد الالتحاق به.

– الطالب الذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تطبق عليه ضوابط السن في تحديد النظام الدراسي الذي يرغب الالتحاق به.

– الالتحاق في الأعوام القادمة يجرى له اختبار تحديد مستوى في حينه.

– الطالب الذي لم يجتز اختبار تحديد المستوى بالصف المناسب لعمره؛ يمنح فرصة أخرى للاختبار بصف أدنى وهكذا حتى يتم تحديد الصف المناسب له في العام نفسه، ويشمل هذا التنظيم الطلاب السعوديين والمقيمين.

– الطالب الذي تقدم بطلب لقبوله في الصف الأول المتوسط يجرى له اختبار تحديد مستوى في مدرسة ابتدائية، ومن ثم تسلم نتيجته للمدرسة المتوسطة التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

– لا يحق للطالب الاستفادة من تحديد المستوى إلا مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.

– إفادة تحديد المستوى هي مجرد نتيجة اختبار عام يجرى لقياس إلمام الطالب بالمهارات الضرورية للالتحاق.

اقرأ أيضًا:

تصل لخصم 10 درجات.. التعليم تحدد عقوبة التحرش الإلكتروني للطلاب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن التعليم السعودية وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي

مختص علاج نفسي: 5 أعراض خطيرة مرتبطة بالصداع النصفي

٠٣:٠٩ ص، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠٢٢
تستمر حتى الثامنة مساءً.. الإنذار المبكر ينبَّه: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

تستمر حتى الثامنة مساءً.. الإنذار المبكر ينبَّه: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

١٠:٢١ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠١٦
«القرشي» لـ«تواصل»: توصيات «مؤتمر الشيشان» كشفت توجهاته المشبوهة

«القرشي» لـ«تواصل»: توصيات «مؤتمر الشيشان» كشفت توجهاته المشبوهة

٠١:٤١ م، الثلاثاء، ٣٠ أغسطس ٢٠١٦
بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب

بأكثر من 134 مليون ريال.. «تكافل» تصرف الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب

٠٣:٥٢ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *