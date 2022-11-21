التعليم تكشف عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية

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كشفت وزارة التعليم عن ضوابط تحديد المستوى للراغبين والراغبات في الحصول على شهادات دراسية.

وتشتمل الحالات التي يمكن قبولها:

1- الطالب الذي لم يسبق له التعليم نهائيًا ويمتلك المهارات والمعارف الأساسية.

2- الطالب الذي درس وانقطع لمدة ثلاثة أعوام وأكثر.

3- الطالب الذي انتظم بعد انقطاع «مدته ثلاث سنوات أو أكثر» وتجاوز عمره السن النظامي.

4- الطالب الذي فقد وثائقه لظروف خارجة عن إرادته.

5- الطالب القادم من الخارج ووضع في صف أدنى من صفه مقارنة بعمره، ومعالجة وضع الطالب القادم من دولة أجنبية ولا يتقن اللغة العربية؛ وذلك بدراسة الصف الأول الابتدائي وإعطائه برنامجًا لتقوية ودعم مهارات القراءة والكتابة، وبعد عام أو عامين -حسب مستوى إتقانه- يجرى له اختبار تحديد المستوى بصف يناسب عمره.

ومن بين ضوابط اختبار تحديد المستوى

– يشترط بلوغ السن النظامية للصف المراد الالتحاق به.

– الطالب الذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تطبق عليه ضوابط السن في تحديد النظام الدراسي الذي يرغب الالتحاق به.

– الالتحاق في الأعوام القادمة يجرى له اختبار تحديد مستوى في حينه.

– الطالب الذي لم يجتز اختبار تحديد المستوى بالصف المناسب لعمره؛ يمنح فرصة أخرى للاختبار بصف أدنى وهكذا حتى يتم تحديد الصف المناسب له في العام نفسه، ويشمل هذا التنظيم الطلاب السعوديين والمقيمين.

– الطالب الذي تقدم بطلب لقبوله في الصف الأول المتوسط يجرى له اختبار تحديد مستوى في مدرسة ابتدائية، ومن ثم تسلم نتيجته للمدرسة المتوسطة التي يرغب الطالب الالتحاق بها.

– لا يحق للطالب الاستفادة من تحديد المستوى إلا مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.

– إفادة تحديد المستوى هي مجرد نتيجة اختبار عام يجرى لقياس إلمام الطالب بالمهارات الضرورية للالتحاق.

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